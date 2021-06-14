لبنان

دريان استقبل فرونتسكا واتحاد جمعيات العائلات البيروتية مؤكدا دعم الرئيس الحريري

Lebanon 24
14-06-2021 | 05:53
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت الذي قال بعد اللقاء:"تشرفنا بلقاء سماحته ونقلنا له تحيات أهل الاتحاد وتأييدهم المطلق للبيان الذي صدر مؤخرا عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، سيما لجهة رفض المساس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء.

وقال يموت :"أكدنا لسماحته أهمية دعم دولة الرئيس المكلف سعد الحريري في المعايير التي طرحها لتشكيل حكومة إنقاذ تعمل على وضع لبنان على طريق الخروج من أزماته السياسية والاقتصادية والنقدية والصحية والاجتماعية".
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