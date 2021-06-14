"الجمهورية القوية" تتقدم بإقتراح قانون يرمي إلى تنظيم المواد الكيميائية

تقدم تكتل الجمهورية القوية عن طريق النائبين عماد واكيم وأنيس نصار بإقتراح قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تنظيم المواد الكيميائية وكيفية حفظها واستعمالها.ويهدف القانون إلى حماية الانسان والصحة والبيئة من المخاطر الناتجة عن المواد الكيميائية، إضافة إلى إحصاء المواد سواء كانت خالصة او ممزوجة، مصنعة محلياً أو مستوردة.ويحدد القانون مكان تواجدها وتقييمها ومراقبتها، إضافة إلى تحديد معايير وشروط والقواعد المتعلقة باستعمال هذه المواد.