لبنان

البزري: نتائج النجاح بالسيطرة على إنتشار الكورونا مُهددة بفعل فشل الحكومة والطبقة السياسية

Lebanon 24
14-06-2021 | 05:58
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أدلى الدكتور عبد الرحمن البزري بتصريحٍ إعتبر فيه أن النجاح الذي تحقق في السيطرة على الإنتشار المجتمعي لوباء فيروس الكوفيد-19 قد أوجد فسحة أمل للبنانيين من أجل إستعادة جزء كبير من دورتهم المعيشية والإقتصادية خصوصاً في موسم فصل الصيف السياحي الهام لإقتصاد البلاد.

وأضاف البزري لكن وللأسف فإن خطر فُقدان المحروقات، والتغذية الكهربائية والمائية، وإنقطاع الإتصالات، وصعوبة الحصول على الدواء والمواد الطبية، وغياب الرؤية السياسية، وانهيار العملة الوطنية، والغلاء الفاحش، هي عوامل تُهدد بخسارة المكاسب التي تحققت، وتضع اللبنانيين وأمنهم المعيشي والصحي في خطرٍ داهم، وتُهدد موسم الإصطياف الواعد.

وختم البزري مُحذّراً من أن فشل حكومة تصريف الأعمال في إدارة شؤون البلاد، وعجز الطبقة السياسية عن إيجاد أي تسوية حكومية للخروج من الأزمة التي نعيش، ستدفع البلاد إلى شفير الهاوية وتُهدد مستقبل أبنائها.
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