لبنان

أصوات ​انفجارات​ قوية في حاصبيا و​العرقوب​... ما القصة؟

Lebanon 24
14-06-2021 | 06:01
A-
A+
Doc-P-833077-637592728605624523.jpg
Doc-P-833077-637592728605624523.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انه يسمع بين الحين والآخر أصوات انفجارات قوية يتردد صداها في قرى وبلدات منطقتي حاصبيا والعرقوب المطلة على مزارع شبعا ما يحمل على الاعتقاد أنها قد تكون ناجمة عن تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي داخل المزارع ومرتفعات الجولان المحتلين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:09 | 2021-06-14
12:05 | 2021-06-14
12:01 | 2021-06-14
11:54 | 2021-06-14
11:46 | 2021-06-14
11:46 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website