أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انه يسمع بين الحين والآخر أصوات انفجارات قوية يتردد صداها في قرى وبلدات منطقتي حاصبيا والعرقوب المطلة على مزارع شبعا ما يحمل على الاعتقاد أنها قد تكون ناجمة عن تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي داخل المزارع ومرتفعات الجولان المحتلين.