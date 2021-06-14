لبنان

انقلاب شاحنة وتسرب لمادة البنزين... اليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
14-06-2021 | 13:16
A-
A+
Doc-P-833083-637592735756351955.jpg
Doc-P-833083-637592735756351955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب شاحنة محروقات مقابل أفران "الفورنو" باتجاه بيروت، مما ادى تسرب مادة البنزين بشكل كبير.
 
مواضيع ذات صلة
إنقلاب شاحنة محملة بـ"كونتينر" أخشاب.. وتسرب المازوت على الطريق (صور)
lebanon 24
14/06/2021 19:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شاحنتان تهربان المازوت والبنزين الى سوريا... هذا مصيرهما
lebanon 24
14/06/2021 19:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مسلسل التهريب مستمر.. توقيف شاحنتي مازوت وبنزين في عكار (فيديو)
lebanon 24
14/06/2021 19:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراض شاحنة مازوت اثناء خروجها من معمل دير عمار.. وهذه التفاصيل (فيديو)
lebanon 24
14/06/2021 19:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24

شاحنة

مازوت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:09 | 2021-06-14
12:05 | 2021-06-14
12:01 | 2021-06-14
11:54 | 2021-06-14
11:46 | 2021-06-14
11:46 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website