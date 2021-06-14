كاد ان يغرق خلال ممارسته هواية السباحة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن نقل المواطن "ح.ر" من سكان جبل البداوي الى مستشفى الاسلامي في طرابلس بعد تعرضه للغرق اثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الميناء، وهو بحالة صحية مستقرة.



