لبنان

كاد ان يغرق خلال ممارسته هواية السباحة

Lebanon 24
14-06-2021 | 06:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن نقل المواطن "ح.ر" من سكان جبل البداوي الى مستشفى الاسلامي في طرابلس بعد تعرضه للغرق اثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الميناء، وهو بحالة صحية مستقرة.

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سباحة

البداوي

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