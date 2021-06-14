لبنان

هذا ما نفته "القوات اللبنانية"

Lebanon 24
14-06-2021 | 06:40
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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

تناقلت بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا مغلوطة ومدسوسة حول دعم "القوات اللبنانية" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" للائحة نفسها في انتخابات نقابة المهندسين في الشمال، 
وبالتالي يهمّ الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" ان تنفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا، خصوصا ان مرشّح "الحزب القومي" كان مرشحا في العلن لا السرّ على لائحة النقيب السابق فؤاد ضاهر المدعوم من الحزب نفسه، فيما "القوات اللبنانية" دعمت النقيب الفائز بهاء حرب وترشحّت على لائحته.

وتستغرب الدائرة هذا الإصرار من قبل بعض وسائل الإعلام على ترويج الكذب بهدف التضليل لغايات معروفة ومشبوهة، وتشدد على انه ليس هنالك من تنسيق لا من قريب ولا من بعيد بين "القوات" و"القومي" وحسب، بل القضاء وحده الفيصل بينهما.
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