البركس يدعو المواطنين الى التخفيف من الضغط على اصحاب المحطات

صدر عن عضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورح البركس البيان التالي:

نشكر الشركات المستوردة للنفط للكميات التي وضعتها في السوق المحلي اليوم والتي حددتها بما يقارب ١٢ مليون ليتر بنزين وفقا للبيان الصادر عنها ، مما سيساهم بالتخفيف من وطأة الازمة خلال الساعات والايام المقبلة.

نتمنى من المواطنين التخفيف من الضغط على اصحاب المحطات ليتسنى لهم تأمين البنزين للجميع.