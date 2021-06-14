لبنان

البركس يدعو المواطنين الى التخفيف من الضغط على اصحاب المحطات

Lebanon 24
14-06-2021 | 13:46
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صدر عن عضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورح البركس البيان التالي:
 
نشكر الشركات المستوردة للنفط للكميات التي وضعتها في السوق المحلي اليوم والتي حددتها بما يقارب ١٢ مليون ليتر  بنزين وفقا للبيان الصادر عنها ، مما سيساهم بالتخفيف من وطأة الازمة خلال الساعات والايام المقبلة.
نتمنى من المواطنين التخفيف من الضغط على اصحاب المحطات ليتسنى لهم تأمين البنزين للجميع.
ولكن يبقى السؤال الاهم والموجه الى السلطات المعنيية، الى اين نتجه في المستقبل القريب؟. المطلوب وضوح في السياسة المتبعة للوصول الى حل جذري ونهائي ينتج عنه وقف تدهور القطاع النفطي وطوابير السيارات امام المحطات وتأمين وصول كميات البنزين الموزعة الى جميع المحطات في لبنان وخاصة في المناطق التي تعاني كالجنوب وعكار والبقاع.  
لا يمكن معالجة هذا الازمة بحلول مؤقتة. 


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