لبنان

دياب التقى سفيري سويسرا والصين

Lebanon 24
14-06-2021 | 06:55
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 إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب صباح اليوم في السرايا الحكومية سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان، في حضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون الديبلوماسية السفير جبران صوفان.
 
كما التقى الرئيس دياب سفير الصين الجديد في لبنان تشيان منجيان في زيارة تعارفية.
 

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