هذا ما قاله وهاب لرجال الدين

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي عبر حسابه الخاص على "تويتر": "أتمنى أن يهتم رجال الدين بقضايا الناس ويفرجوا عن أموال أوقافهم ففي ذلك خدمة للناس وتقرب من الله أما المواقف والدروس السياسية فليتركوها لأهلها . مجموعة من الدجالين يدجلون حتى على رب العالمين".