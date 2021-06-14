جنبلاط ابرق إلى أمير الكويت وولي العهد معزيا بوفاة الشيخ منصور

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معزيا بوفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح.وجاء في نص البرقية:"نتقدم من سموكم الكريم ومن أبناء الشعب الكويتي بخالص التعازي القلبية بوفاة المغفور له الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، ونسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يُلهمكم الصبر والسلوان، وأن يحفظكم برعايته ويحفظ الكويت وشعبها بوافرٍ من الاستقرار والازدهار والتقدم".كما أبرق جنبلاط إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للغاية ذاتها.