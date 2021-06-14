في التبانة... انفجار يصيب طفلين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار "كمبروسر" هواء داخل احد محلات بيع قطع السيارات المستعملة في منطقة التبانه - شارع سوريا في طرابلس. وادى الانفجار الى حدوث صوت قوي سمع صداه في ارجاء منطقة التبانه والجوار، فيما افادت المعلومات عن اصابة طفلين بجروح جراء هذا الانفجار.