لبنان

في التبانة... انفجار يصيب طفلين

Lebanon 24
14-06-2021 | 14:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار "كمبروسر" هواء داخل احد محلات بيع  قطع السيارات المستعملة في منطقة التبانه - شارع سوريا في طرابلس. وادى الانفجار الى حدوث صوت قوي سمع صداه في ارجاء منطقة التبانه والجوار، فيما افادت المعلومات عن اصابة طفلين بجروح جراء هذا الانفجار.

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