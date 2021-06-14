لبنان

اوقف في الميناء وهذا ما عثر بحوزته

Lebanon 24
14-06-2021 | 13:57
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش، "ع.ع.د" في مدينة الميناء بالقرب من دوار اليمني وبحوزته مسدس غير مرخص، وقطعة من حشيشة الكيف، وتم تسليمه مع المضبوطات الى الجهات المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه.


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الميناء

مسدس

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