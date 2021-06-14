اوقف في الميناء وهذا ما عثر بحوزته

اوقفت دورية من مخابرات الجيش، "ع.ع.د" في مدينة الميناء بالقرب من دوار اليمني وبحوزته مسدس غير مرخص، وقطعة من حشيشة الكيف، وتم تسليمه مع المضبوطات الى الجهات المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه.