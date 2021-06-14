لبنان

اصابة عنصرين من الدفاع المدني خلال اخماد حريق

Lebanon 24
14-06-2021 | 08:20
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 اندلع حريق في الاراضي العشبية وحقول القصب والبساتين في المناطق المتداخلة بين بلدة المحمرة- عكار، وبحنين -المنية عند مجرى النهر البارد وتقوم 3 سيارات اطفاء تابعة لمركزي الدفاع المدني في المنية وفي ببنين -العبدة ببذل جهود كبيرة في محاولة للسيطرة على النار الاخذة بالتمدد بسرعة بفعل الرياح النشطة.


وتتولى بلدية المحمرة المساهمة بتأمين المياه لسيارات الاطفاء من جهة بلدة المحمرة.


هذاوقد اصيب عنصران من عناصر الدفاع المدني من مركز ببنين-العبدة خلال عملية اهماد الحريق.
 
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