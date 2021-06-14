الجيش: إشكال في منطقة الشراونة – بعلبك

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



دهمت ليلاً وحدات الجيش المنتشرة في منطقة الشراونة – بعلبك منزل أحد المطلوبين إثر إشكال وقع بين كل من المواطن (ذ.ط) والمطلوب (ح.ج) من جهة والمطلوبين (ع.ج) و(ح.ج) من جهة أخرى، وتخلّله تبادل إطلاق نار وإطلاق قذائف آر بي جي. وقد أسفرت العملية عن توقيف عدد من المطلوبين، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات والأعتدة الحربية، كما أصيب أحد العسكريين بجروح طفيفة بعد تعرض الدورية لإطلاق نار من أسلحة حربية.