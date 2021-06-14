لبنان

الجيش: إشكال في منطقة الشراونة – بعلبك

Lebanon 24
14-06-2021 | 08:29
A-
A+
Doc-P-833132-637592815657442542.png
Doc-P-833132-637592815657442542.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت ليلاً وحدات الجيش المنتشرة في منطقة الشراونة – بعلبك منزل أحد المطلوبين إثر إشكال وقع بين كل من المواطن (ذ.ط) والمطلوب (ح.ج) من جهة والمطلوبين (ع.ج) و(ح.ج) من جهة أخرى، وتخلّله تبادل إطلاق نار وإطلاق قذائف آر بي جي. وقد أسفرت العملية عن توقيف عدد من المطلوبين، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات والأعتدة الحربية، كما أصيب أحد العسكريين بجروح طفيفة بعد تعرض الدورية لإطلاق نار من أسلحة حربية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:09 | 2021-06-14
12:05 | 2021-06-14
12:01 | 2021-06-14
11:54 | 2021-06-14
11:46 | 2021-06-14
11:46 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website