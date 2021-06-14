لبنان

ندوة توعوية لقطاع المرأة في تبار العزم

Lebanon 24
14-06-2021 | 08:47
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تحت عنوان "الصعوبات التعلميّة" نظم قطاع المرأة في تيار العزم  ندوة توعويّة  تفاعليّة قدمتها  الأخصائيّة التقويميّة نوال السيد
وذلك في مقر قطاع المرأة في طرابلس
 
 و تناولت  السيد  مفهوم الصعوبات التعلميّة وانواعها وطرق تشخيصها .
وتطرقت أيضا  إلى طريقة  تحديد  المشكلة وحجمها والطرق المتوفرة لتقديم المساعدة  .
 
و شددت على   ان الاكتشاف المبكر عامل مهم يساهم في  الاسراع في وضع الحلول المنهجيّة التي  تساعد  في تحسين حالة الطفل.
 و ختمت مشيرة  الى ضرورة تقبل الأهل لحالة أولادهم والمبادرة في البحث عن المساعدة المناسبة.
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