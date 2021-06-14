ندوة توعوية لقطاع المرأة في تبار العزم



وذلك في مقر قطاع المرأة في طرابلس



و تناولت السيد مفهوم الصعوبات التعلميّة وانواعها وطرق تشخيصها .

وتطرقت أيضا إلى طريقة تحديد المشكلة وحجمها والطرق المتوفرة لتقديم المساعدة . تحت عنوان "الصعوبات التعلميّة" نظم قطاع المرأة في تيار العزم ندوة توعويّة تفاعليّة قدمتها الأخصائيّة التقويميّة نوال السيدوذلك في مقر قطاع المرأة في طرابلسو تناولت السيد مفهوم الصعوبات التعلميّة وانواعها وطرق تشخيصها .وتطرقت أيضا إلى طريقة تحديد المشكلة وحجمها والطرق المتوفرة لتقديم المساعدة .

و شددت على ان الاكتشاف المبكر عامل مهم يساهم في الاسراع في وضع الحلول المنهجيّة التي تساعد في تحسين حالة الطفل.

و ختمت مشيرة الى ضرورة تقبل الأهل لحالة أولادهم والمبادرة في البحث عن المساعدة المناسبة.