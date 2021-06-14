لبنان

الاسمر: زيادة 40% على اسعار منتجات الالبان والاجبان بسبب كلفة الكهرباء المضاعفة

Lebanon 24
14-06-2021 | 08:52
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اكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في تصريح، ان "الازمات تتراكم الواحدة تلو الاخرى في ظل غياب المسؤولية والمسؤولين، فبعد تفاقم ازمة الكهرباء، وفقدان المحروقات والدواء، وارتفاع اسعارها، تطل علينا اليوم ازمة زيادة اسعار منتجات الالبان والاجبان ومشتقات الحليب بنسبة تزيد عن 40 في المئة، بسبب كلفة الكهرباء المضاعفة وارتفاع اسعار المحروقات وفقدانها، بالاضافة الى عدم توافر العلف المدعوم، مما يزيد الاعباء على العمال وذوي الدخل المحدود في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، الامرا لذي يتطلب تشكيل حكومة بالسرعة اللازمة لمعالجة الاوضاع الخطيرة التي طاولت كل القطاعات الانتاجية والتجارية.   
لذلك يؤكد الاتحاد العمالي العام ان الشعب لم يعد يحتمل ، والجوع انتشر بين الناس فهل من يسمع ؟".
 
 
 
 
 
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