اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطيه يقرر المشاركة في اضراب يوم الخميس

تحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطيه يقرر المشاركة في اضراب يوم الخميسالتزاما بقرارات الاتحاد العمالي العام في لبنان وبناء على جلسة مجلسه التنفيذي الاخير والذي وو ضع خطط التحرك العمالي والشعبي في كافة المناطق اللبنانيهقرر اتحاد نقابات العمال و المستخدمين في محافظة النبطيه المشاركة في الاضراب والتحركات العماليه التى دعى اليها الاتحاد العمالي العام وذلك يوم الخميس الواقع فيه 17 /6 / 2021وبناء عليه ندعو جميع النقابات المنتسبه لهذا الاتحاد والقطاعات العماليه الاخرى والاداريه والبلديه والتجاريه والتعلميه وفي كافة المناطق اللالتزام بهذا الاضراب تعبيرا عن الرفض لكل سياسات التنكيل والتجويع التي تمارسها السلطه ضد مواطنها وبنيهاوالعمل سريعا لتشكيل حكومة تقوم بالمهام و الاعباء والتي من المفترض ان تكون على عاتقها و وضع حد للانهيار المالي والاقتصادي و قبل فوات الاوان،،رئيس الاتحادالحاج حسين مغربل