عكر وصلت الى قطر للمشاركة في الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

صدرعن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، البيان التالي:



وصلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال زينة الى قطر للمشاركة في الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في الدوحة.

وكان في إستقبال الوزيرة عكرعلى أرض المطار مدير مراسم وزارة الخارجية القطرية السفير إبراهيم فخرو، وسفيرة لبنان في قطر السيدة فرح بري. وستجري الوزيرة عكر سلسلة لقاءات مع عدد من الوزراء المشاركين في الإجتماع الوزاري التشاوري وعدد من المسؤولين القطريين للبحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة، كما ستلتقي أبناء الجالية اللبنانية في قطر.