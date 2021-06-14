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لبنان
بري: استمرار حال التردي سيؤدي الى خراب كبير لا تحمد عقباه
Lebanon 24
14-06-2021
|
09:09
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أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن انزعاجه الشديد من الاوضاع الراهنة، ووصف بري استمرار حال التردي بأنه سيؤدي الى خراب كبير لا تحمد عقباه.
الرئيس بري اكد في حديث لـ"الميادين" ان مبادرته في نسختها الثالثة للحل والخروج من المأزق السياسي والحكومي الحالي، تحظى بموافقة عربية واقليمية ودولية وغربية، بما فيها فرنسيا لكنه اعرب عن قلقه البالغ من أن تمسك البعض بشروط تعجيزية ستزيد في تعقيد الامور وليس انفراجها، مؤكداً أنه من موقعه كرئيس لمجلس النواب، حريص جداً على احترام الدستور وتطبيقه ولن يسمح باستهدافه او تجاوزه او خرقه تحت أي مسميات.
وقال بري ان الامة تعيش مرحلة عزة ونخوة بعد ملحمة فلسطين الاخيرة، برغم بعض الاوجاع التي يعرفها هذا البد او ذاك. واضاف بري ان من أهم انجازات ما حصل هو هذه الوحدة الشعبية الفلسطينة الشاملة، في داخل فلسطين كلها وفي خارجها. الرئيس بري وخلال استقباله رئيس مجلس ادارة شبكة الميادين الاعلامية غسان بن جدو، اشار باعتزار الى ما حققته المقاومة في غزة من صمود وثبات وانجازات كبرى.. لكن برّي اعتبر أن النصر الذي يجب الاهتمام به ، كان نتيجة هذا التلاحم الجماهيري الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين ال48، مشددا على ان فلسطينيي الـ48 أثبتوا صلابة ووعياً تاريخياً ونجحوا في تجميد الاحتلال من خلال اضرابهم الشامل الناجح وغير المسبوق منذ النكبة.. الرئيس بري اعتبر ان التكامل والتنسيق اللذين حصلا بين مختلف فصائل المقاومة كلها في غزة وسائر الجغرافية الفلسطينية و اياً كانت درجات هذا التنسيق، هو عنوان وحدة للعرب والمسلمين، في وجه خيارات الفتن الطائفية والمذهبية وهو بارقة أمل للامة.
بري إنطلق مما حصل في غزة ليذكر بأن الوحدة الوطنية لاي بلد عربي في مواجهة اي استهداف خارجي، تشكل عامل صمود ونصر، وقال: هذا ما حصل معنا في لبنان خلال حرب تموز، حيث ساهمات وحدتنا الداخلية في مواجهة العدوان بقوة وبسالة.
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