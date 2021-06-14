شركة كهرباء جبيل: تخفيض الاشتراكات وتركيب العدادات وتقنين ذاتي مكثف

نبهت شركة كهرباء جبيل في بيان جميع مشتركيها الى "انه بسبب التقنين الذي يزداد وترفع معه أسعار المحروقات والدولار يوما بعد يوم أصبح من الضروري تخفيض اشتراكاتهم وتركيب العدادات واعتماد التقنين الذاتي المكثف حتى انتهاء الازمة التي تعصف بالبلاد".