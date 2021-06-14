لبنان

اصابات كورونا لم تتجاوز الخمسين اليوم.. وهذا عدد الوفيات

Lebanon 24
14-06-2021 | 10:22
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 542649، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة.
 
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