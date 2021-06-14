دبوسي عرض الاوضاع الاقتصادية مع وفدي روتاري طرابلس والتجمع الوطني

عرض رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الأوضاع الاقتصادية وشؤونا طرابلسية وشمالية مع زواره، وإستقبل وفدا من نادي روتاري - طرابلس ضم رئيسة النادي رندة ذوق ومحمد مجذوب، ليلى كرامي وفادي مجذوب، أطلعه على نشاط النادي وخططه المستقبلية على الصعد كافة، وقدم اليه معجما في اللغة العربية.ورحب دبوسي بالوفد وأثنى على "الدور المميز الذي يقوم به النادي الذي يضم نخبة من أبناء المدينة على المستويات العلمية والمعرفية والتربوية والإجتماعية، على رغم الظروف القاسية التي يمر بها لبنان في المرحلة الراهنة".وقال: "نحن في غرفة طرابلس والشمال تتلازم خياراتنا وأنشطتنا مع إطلاقنا لمشاريع إستثمارية تعتمد على دراسات علمية متخصصة ولا سيما المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي من شأنها أن تنهض بإقتصادنا الوطني من طرابلس الكبرى، وهي باتت محط إهتمامات إستثنائية من جهات إستثمارية لبنانية وعربية وإقليمية ودولية".التجمع الوطنيمن جهة ثانية، إلتقى الرئيس دبوسي، في حضور مديرة الغرفة ليندا سلطان، وفدا من التجمع الوطني ضم رئيسة التجمع الدكتورة ربى دالاتي الرافعي، فضل قدور، أحمد جوهر، أسامة ذوق، محمد مجذوب، الدكتورة مهى خالد وسهير مقدم، وتم التباحث في "المراحل الأساسية المتعلقة بإقامة معرض للمنتجات الغذائية المصنعة والحرفيات الصغيرة الذي يضم منتجين وحرفيين من مختلف المناطق الشمالية والمنوي إقامته في مرحلة لاحقة بالتنسيق والتعاون مع غرفة طرابلس والشمال والبلديات والتعاونيات والجمعيات المعنية".ويهدف المعرض الى "توفير فرص عمل في لبنان من طرابلس الكبرى ويصبح معرضا موسميا وسنويا يمتد أسبوعا، مما يجعل منه حدثا مميزا يستقطب اللبنانيين من بلدان الإنتشار والسياح ويأخذ في الإعتبار توفير المستلزمات الأساسية المتعلقة به، وكذلك مراعاة تطبيقات معايير الجودة والمواصفات والسلامة الغذائية".وأوضحت الدكتورة دالاتي الرافعي أن "فكرة المعرض قد لاقت إستحسان الرئيس دبوسي وتأييده ودعمه لكي يسجل المعرض المرتقب قصة نجاح مميزة في هذا المضمار".