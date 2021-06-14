26
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
دبوسي عرض الاوضاع الاقتصادية مع وفدي روتاري طرابلس والتجمع الوطني
Lebanon 24
14-06-2021
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرض رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الأوضاع الاقتصادية وشؤونا طرابلسية وشمالية مع زواره، وإستقبل وفدا من نادي روتاري - طرابلس ضم رئيسة النادي رندة ذوق ومحمد مجذوب، ليلى كرامي وفادي مجذوب، أطلعه على نشاط النادي وخططه المستقبلية على الصعد كافة، وقدم اليه معجما في اللغة العربية.
ورحب دبوسي بالوفد وأثنى على "الدور المميز الذي يقوم به النادي الذي يضم نخبة من أبناء المدينة على المستويات العلمية والمعرفية والتربوية والإجتماعية، على رغم الظروف القاسية التي يمر بها لبنان في المرحلة الراهنة".
وقال: "نحن في غرفة طرابلس والشمال تتلازم خياراتنا وأنشطتنا مع إطلاقنا لمشاريع إستثمارية تعتمد على دراسات علمية متخصصة ولا سيما المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي من شأنها أن تنهض بإقتصادنا الوطني من طرابلس الكبرى، وهي باتت محط إهتمامات إستثنائية من جهات إستثمارية لبنانية وعربية وإقليمية ودولية".
التجمع الوطني
من جهة ثانية، إلتقى الرئيس دبوسي، في حضور مديرة الغرفة ليندا سلطان، وفدا من التجمع الوطني ضم رئيسة التجمع الدكتورة ربى دالاتي الرافعي، فضل قدور، أحمد جوهر، أسامة ذوق، محمد مجذوب، الدكتورة مهى خالد وسهير مقدم، وتم التباحث في "المراحل الأساسية المتعلقة بإقامة معرض للمنتجات الغذائية المصنعة والحرفيات الصغيرة الذي يضم منتجين وحرفيين من مختلف المناطق الشمالية والمنوي إقامته في مرحلة لاحقة بالتنسيق والتعاون مع غرفة طرابلس والشمال والبلديات والتعاونيات والجمعيات المعنية".
ويهدف المعرض الى "توفير فرص عمل في لبنان من طرابلس الكبرى ويصبح معرضا موسميا وسنويا يمتد أسبوعا، مما يجعل منه حدثا مميزا يستقطب اللبنانيين من بلدان الإنتشار والسياح ويأخذ في الإعتبار توفير المستلزمات الأساسية المتعلقة به، وكذلك مراعاة تطبيقات معايير الجودة والمواصفات والسلامة الغذائية".
وأوضحت الدكتورة دالاتي الرافعي أن "فكرة المعرض قد لاقت إستحسان الرئيس دبوسي وتأييده ودعمه لكي يسجل المعرض المرتقب قصة نجاح مميزة في هذا المضمار".
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. خبر هام بشأن البنزين والمحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبر هام بشأن البنزين والمحروقات
12:31 | 2021-06-13
13/06/2021 12:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة نصري غادرت حفل زفاف جيسيكا عازار بسبب نانسي عجرم! (فيديو)
Lebanon 24
أصالة نصري غادرت حفل زفاف جيسيكا عازار بسبب نانسي عجرم! (فيديو)
02:00 | 2021-06-14
14/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"السرب 122" في سماء سوريا.. وخوف من "حرب مع حزب الله"
Lebanon 24
"السرب 122" في سماء سوريا.. وخوف من "حرب مع حزب الله"
05:30 | 2021-06-14
14/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي حدد بوصلته نهائيا: هذه الجهة هي المسؤولة
Lebanon 24
الراعي حدد بوصلته نهائيا: هذه الجهة هي المسؤولة
01:44 | 2021-06-14
14/06/2021 01:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب ملكة جمال لبنان السابقة تلفت الأنظار بحفل زفاف جيسيكا عازار.. شاهدوا كيف أصبحت نورما نعوم (صور)
Lebanon 24
بعد غياب ملكة جمال لبنان السابقة تلفت الأنظار بحفل زفاف جيسيكا عازار.. شاهدوا كيف أصبحت نورما نعوم (صور)
03:00 | 2021-06-14
14/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:09 | 2021-06-14
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
12:05 | 2021-06-14
محافظ البقاع طلب من البلديات تثبيت اغطية الريغارات على الطرقات العامة
12:01 | 2021-06-14
حسن واصل عمليات دهم مستودعات مسلتزمات طبية: كلنا مسؤولون عن صحة المريض
11:54 | 2021-06-14
زكا: هناك وساطة سعودية مع سوريا لإطلاق سراح صحافي أميركي
11:46 | 2021-06-14
اشكال البترون تابع.. والد ياسمين المصري يزور باسيل ويعتذر منه
11:46 | 2021-06-14
قائد الجيش يستقبل السفير القطري
فيديو
دخل وسط مشاجرة نسائية مسلّحة بدون أن يحرّك ساكناً! (فيديو)
Lebanon 24
دخل وسط مشاجرة نسائية مسلّحة بدون أن يحرّك ساكناً! (فيديو)
08:00 | 2021-06-14
14/06/2021 19:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
Lebanon 24
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
06:50 | 2021-06-14
14/06/2021 19:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
05:00 | 2021-06-14
14/06/2021 19:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact