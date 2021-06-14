الحريري عرض مع وفد من عكار اوضاع المنطقة واستقبل نقيب مهندسي الشمال الجديد

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي ورئيس اتحاد بلديات جرد القيطع منسق "تيار المستقبل" في عكار عبد الاله زكريا ورئيس بلدية فنيدق السابق احمد عبدو البعريني وجرى عرض أوضاع ومطالب المنطقة.نقيب مهندسي الشمالكما التقى الحريري نقيب مهندسي الشمال الفائز بهاء حرب والنقيب السابق بسام زيادة، في حضور الأمين العام ل"تيار المستقبل" احمد الحريري ومنسق عام المهن الحرة في التيار باسم العويني، بعد الاجتماع تحدث النقيب حرب فقال: انها زيارة وفاء لبيت الوفاء، وقد جئت لاشكر الرئيس الحريري على الدعم الكبير الذي منحني إياه خلال الفترة الماضية والذي مكننا من تحقيق هذا الفوز الكاسح الذي حصل امس، وبكل فخر واعتزاز اهدي هذا الفوز الى روح الشهيد رفيق الحريري باني لبنان الجديد وصانع لبنان الحديث".وكان الحريري التقى رئيس "نادي النجمة" اسعد الصقال في حضور رئيس قطاع الرياضة في "تيار المستقبل" فيصل قلعاوي، وبعد الاجتماع تحدث الصقال فقال: "التقينا الرئيس الحريري راعي النادي واطلعناه على ما مر به النادي في السنوات الأربع الماضية من إيجابيات وسلبيات خلال الإدارة القديمة التي انتهت في 30 أيار، وتم الاتفاق على تكليفي بتشكيل ادراة جديدة للنادي تبدا بعد 15 يوما ودعينا لانتخابات في 26 حزيران. ونحن نسعى لتشكيل إدارة شابة متخصصة متجانسة، تعمل على دعم النادي وتكون سندا له. اشكر الرئيس الحريري على الثقة التي يوليني إياها دائما واطمئن الجميع الى انه يقف الى جانب النادي ولن يتركه ومطلع على كل تفاصيله وحركته ، وعلى الرغم من كل الإشاعات التي ترددت، الا ان النادي يسير دائما على السكة الصحيحة وسيتعاقد قريبا مع مدرب واخصائيين".