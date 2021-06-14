لبنان

حسن أعاد افتتاح مركز البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بعد ترميمه

Lebanon 24
14-06-2021 | 11:19
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أعاد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن افتتاح مركز البرنامج الوطني لمكافحة مرضى فقدان المناعة - الإيدز في الكرنتينا، والذي قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بترميمه بعد تضرره بشكل كبير في انفجار المرفأ في 4 آب الماضي، وذلك بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وبلدية بيروت والمركز اللبناني لحفظ الطاقة.

وشملت أعمال الترميم المبنى من الداخل والخارج، إضافة إلى تزويده بالمستلزمات الطبية والمفروشات وبالطاقة الشمسية تأمينا للاستدامة.

وسيعاود المركز استقبال المرضى ويؤمن التشخيص والعلاج وخدمات طبية مجانية للذين يحتاجون لذلك.
 
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