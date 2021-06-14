لبنان

سفارة اليابان تقدّم معدات طبية لمستشفى دار العجزة الإسلامية

Lebanon 24
14-06-2021 | 11:22
A-
A+
Doc-P-833178-637592918315204923.jpg
Doc-P-833178-637592918315204923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السفارة اليابانية في بيان، ان "الحكومة اليابانية قدمت معدات طبية لمستشفى دار العجزة الإسلامية DAIH في بيروت من خلال برنامج المساعدات الأهلية لمشاريع الأمن البشري".

وحضر اليوم السفير أوكوبو تاكيشي حفل الافتتاح الذي أُقيم في مستشفى دار العجزة الإسلامية DAIH".

واشار البيان الى انه "بفضل هذه الهبة التي تبلغ قيمتها 87058 دولاراً أميركياً، سيتمكن المستشفى من تزويد حوالى 9540 مريضا سنويا بخدمات طبية عالية الجودة في أقسام العلاج الفيزيائي والمختبر والأشعة وغيرها من الأقسام الأخرى في المستشفى، من خلال المعدات الطبية المؤمنة حديثا، مثل أجهزة الطرد المركزي والمحفز الكهربائي".

واعرب رئيس مجلس الأمناء أسامة شقير، خلال الحفل عن تقديره الكبير "للدعم الياباني للمستشفى".

كما أثنى السفير أوكوبو على "دور المستشفى في تعزيز المقومات الصحية للمجتمع"، وأعرب عن تصميمه على "دعم القطاع الصحي في لبنان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:09 | 2021-06-14
12:05 | 2021-06-14
12:01 | 2021-06-14
11:54 | 2021-06-14
11:46 | 2021-06-14
11:46 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website