سفارة اليابان تقدّم معدات طبية لمستشفى دار العجزة الإسلامية

أعلنت السفارة اليابانية في بيان، ان "الحكومة اليابانية قدمت معدات طبية لمستشفى دار العجزة الإسلامية DAIH في بيروت من خلال برنامج المساعدات الأهلية لمشاريع الأمن البشري".وحضر اليوم السفير أوكوبو تاكيشي حفل الافتتاح الذي أُقيم في مستشفى دار العجزة الإسلامية DAIH".واشار البيان الى انه "بفضل هذه الهبة التي تبلغ قيمتها 87058 دولاراً أميركياً، سيتمكن المستشفى من تزويد حوالى 9540 مريضا سنويا بخدمات طبية عالية الجودة في أقسام العلاج الفيزيائي والمختبر والأشعة وغيرها من الأقسام الأخرى في المستشفى، من خلال المعدات الطبية المؤمنة حديثا، مثل أجهزة الطرد المركزي والمحفز الكهربائي".واعرب رئيس مجلس الأمناء أسامة شقير، خلال الحفل عن تقديره الكبير "للدعم الياباني للمستشفى".كما أثنى السفير أوكوبو على "دور المستشفى في تعزيز المقومات الصحية للمجتمع"، وأعرب عن تصميمه على "دعم القطاع الصحي في لبنان".