لبنان

قائد الجيش يستقبل السفير القطري

Lebanon 24
14-06-2021 | 11:46
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير القطري في لبنان السيد محمد حسن الجابر يرافقه مدير عام صندوق قطر للتنمية السيد خليفة جاسم الكواري، وممثلين عن الهلال الأحمر القطري، ومؤسسة قطر الخيرية، واستمع الوفد إلى عرض عن واقع الجيش وحاجاته وحضر إيجازاً عن المنطقة المتضررة من انفجار المرفأ.
 
 
 
 
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