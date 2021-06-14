زكا: هناك وساطة سعودية مع سوريا لإطلاق سراح صحافي أميركي

كشف نزار زكا، رئيس لجنة الرهائن والمفقودين حول العالم والمحرر من السجون الايرانية، عن معطيات جديدة في ملف المفقود اللبناني في السجون السورية نجيب الجرماني بعدما أعاد فتح ملفّه، واعتبر أن قضيته متكاملة من حيث المعطيات المتوافرة حولها، وقال:"وصلنا الكثير من التفاصيل حول القضية وقد تواصل معنا الكثير من الأشخاص وأعطوا تفاصيل وبدأت تنفضح بعض الأمور ولقد طرحنا هذه القضية على الأمم المتحدة".

وأعرب زكا عن اعتقاده بأن الأمم المتحدة أرسلت طلباً لأخذ معلومات مباشرة في القضية من السلطات اللبنانية والسلطات السورية، وتمنى أن تفتح هذه القضية الباب على ملف كامل المفقودين اللبنانيين في السجون السورية.



وفي سياق متصل، كشف زكا ضمن برنامج "المشهد اللبناني" عبر قناة "الحرة" مع الاعلامية ليال الاختيار عن وساطة سعودية مع سوريا لإطلاق الرهينة الأميركي الصحافي أوستن تايس، وقال إن "السعوديين حالياً هم الصوت الدولي للعلاقة مع سوريا ويحاولون ترتيب وضعها مع المجتمع الدولي"، وأضاف: "ضمن الشروط فإن موضوع اوستن تايس اساسي والسعوديين يعملون عليه بشكل جدي وتحريره سيكون أكبر هدية يمكن ان يقدموها للرئيس بايدن".

الى ذلك، طالب زكا باسم المخطوفين السابقين في السجون الايرانية بضرورة ربط اي اتفاق نووي جديد مع إيران بشرط إطلاق الرهائن الذين ما زالوا في سجونها.