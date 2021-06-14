لبنان

محافظ البقاع طلب من البلديات تثبيت اغطية الريغارات على الطرقات العامة

Lebanon 24
14-06-2021 | 12:05
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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده تعميماً حمل الرقم 545/4 تاريخ 14 الحالي، طلب بموجبه الى" بلديات واتحادات البلديات كافة في محافظة البقاع تثبيت اغطية الريغارات والمصبعات على الطرقات العامة، عبر اجراء اعمال تلحيم لها او اي اجراء آخر يؤدي الى عدم امكانية نزعها بسهولة، وذلك بالتنسيق مع المديرية الإقليمية للاشغال في البقاع وذلك تحقيقا لمقتضيات المصلحة والسلامة العامة والسلامة المرورية وسلامة المواطنين".

وطلب ابو جوده الى "كل من قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه وقائمقام راشيا نبيل المصري، متابعة تنفيذ مضمون هذا التعميم لدى البلديات واتحادات البلديات الواقعة ضمن نطاق اختصاص كل منهما".

يذكر ان هذا التعميم صدر بعد ارتفاع نسبة عمليات سرقة اغطية الريغارات والمصبعات على الطرقات العامة، مما ادى الى وقوع حوادث سير واصابة عدد من المواطنين، بالاضافة الى تكبد الادارة والبلديات خسائر مالية فادحة".
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