لبنان

عكر وصلت إلى قطر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

Lebanon 24
14-06-2021 | 12:47
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وصلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة إلى قطر للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد في الدوحة.

وكان في استقبالها في المطار مدير مراسم وزارة الخارجية القطرية السفير إبراهيم فخرو وسفيرة لبنان في قطر فرح بري.

وستجري عكر سلسلة لقاءات مع عدد من الوزراء المشاركين في الاجتماع الوزاري التشاوري وعدد من المسؤولين القطريين للبحث في الأوضاع بلبنان والمنطقة.

كذلك، ستلتقي عكر أبناء الجالية اللبنانية في قطر.
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