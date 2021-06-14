افتتاح مركز التلقيح ضد "كورونا" في المستشفى التركي بصيدا

افتتح اليوم في المستشفى التركي التخصصي للطوارىء والحروق في مدينة صيدا مركز التلقيح ضد فيروس كورونا بلقاح "فايزر" بدعم من منظمة " Medair" العالمية وبالشراكة مع المستشفى التركي وخلية ادارة مخاطر الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا الزهراني، وتحت اشراف وزارة الصحة ولمدة ثلاثة أشهر، علما ان المستشفى التركي كان شارك عبر هذا المركز قبل افتتاحه رسميا، في "ماراثون فايزر " يومي السبت والأحد.

ويستقبل مركز التلقيح المفتتح في المستشفى التركي جميع الأشخاص المسجلين على المنصة الرسمية فوق سن 64 سنة ، ومن هم فوق 50 سنة ويعانون ظروفا صحية ومن تزيد اعمارهم عن 40 سنة ويعانون مشاكل صحية لتلقي اللقاح في المركز ، باشراف ومتابعة من فريق عمل من اكثر من خمسين موظفا بين اطباء وممرضين وصيادلة ومختصين بتقديم المعلومات الكافية عن اللقاح وآليته ، وبملء البيانات وتسجيل التاريخ الصحي لكل من يحضر لأخذ اللقاح ، ومواكبة كل مراحل ما قبل وخلال وبعد عملية التلقيح وذلك بالتعاون مع فريق عمل من المستشفى التركي.