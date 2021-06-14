مجهولون سرقوا كابلات كهربائية لمحلات في مجمع تجاري بجبيل

أقدم مجهولون على سرقة كابلات كهربائية للمحلات والمؤسسات في "سنتر اورو بلازا"، شارع الايليزيه في جبيل.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإنّ مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي يتولّى التحقيق.