لبنان

مجهولون سرقوا كابلات كهربائية لمحلات في مجمع تجاري بجبيل

Lebanon 24
14-06-2021 | 13:01
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أقدم مجهولون على سرقة كابلات كهربائية للمحلات والمؤسسات في "سنتر اورو بلازا"، شارع الايليزيه في جبيل.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإنّ مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي يتولّى التحقيق.
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كابلات

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