أبو فاعور حيّا وزير الصحة: ليت وزير الاقتصاد ينتابه بعض الحسد

صدر عن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور البيان الآتي: "أحيي وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن وأدعمه في ما يقوم به من مداهمات لتحرير صحة المواطنين وحياتهم من جشع المستوردين والتجار والمحتكرين، وليت وزير الاقتصاد ينتابه بعض الحسد ويقوم بالمثل".



وختم: "على القضاء أن يواكب إجراءات وزارة الصحة".