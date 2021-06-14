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لبنان
عبد الصمد عرضت مع زين سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين لبنان ومصر
Lebanon 24
14-06-2021
|
13:05
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استقبل رئيس "الهيئة الوطنية للاعلام" المصري حسين زين وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، ترافقها مستشارتها الإعلامية رحاب أبو زين.
وبحث الجانبان في "سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للاعلام ووزارة الإعلام اللبنانية في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وتمت مناقشة بروتوكولات تعاون فى مجال التبادل البرامجي والإنتاج المشترك والتدريب".
زين
وأكد زين "تفعيل التعاون مع الجانب اللبنانى، بما يحقق مردودا إيجابيا على الجانبين المهني والاقتصادي معا"، مؤكدا "ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب اللبناني في التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث المهمة والقضايا المطروحة على الساحة العربية"، مقترحا "إنتاج برنامج بث مشترك".
عبد الصمد
وتحدثت عبد الصمد عن "أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي يمتلك إمكانات وخبرات متميزة، وأهمية الاستفادة من الخبرات الإعلامية المتميزة به من خلال تنشيط الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة منها والتأهيل الجيد للعمل الإعلامي".
ثم جال كل من عبد الصمد وزين في استديوهات "الوطنية للاعلام": استديو 46، استديو 10، واستديو راديو مصر.
وأشادت عبد الصمد بـ"التقنيات الحديثة الموجوة في الاستديوهات" معربة عن تقديرها "الكبير للاعلام المصري المهني المتميز".
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