عبد الصمد عرضت مع زين سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين لبنان ومصر





وبحث الجانبان في "سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للاعلام ووزارة الإعلام اللبنانية في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وتمت مناقشة بروتوكولات تعاون فى مجال التبادل البرامجي والإنتاج المشترك والتدريب".



زين استقبل رئيس "الهيئة الوطنية للاعلام" المصري حسين زين وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، ترافقها مستشارتها الإعلامية رحاب أبو زين.وبحث الجانبان في "سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للاعلام ووزارة الإعلام اللبنانية في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وتمت مناقشة بروتوكولات تعاون فى مجال التبادل البرامجي والإنتاج المشترك والتدريب".

وأكد زين "تفعيل التعاون مع الجانب اللبنانى، بما يحقق مردودا إيجابيا على الجانبين المهني والاقتصادي معا"، مؤكدا "ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب اللبناني في التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث المهمة والقضايا المطروحة على الساحة العربية"، مقترحا "إنتاج برنامج بث مشترك".



عبد الصمد