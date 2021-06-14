محتجون يقطعون الطرقات المؤدية إلى ساحة النور

قطع عددٌ من المحتجين مسلكي طريق الروكسي - ساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور)، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء وتردي الاوضاع المعيشية.

إلى ذلك، أفادت مندوبة "لبنان24" أن الجيش قطع الطريق بالقرب من دار الافتاء بإتجاه ساحة النور - طرابلس تجنباً للزحمة نتيجة الاحتجاجات في محيط الساحة.