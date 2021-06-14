جعجع: ما يحصل في الملف الحكومي "ملهاة"

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال مؤتمر صحافي من معراب، ان "من يتحمل مسؤولية الملف الحكومي هي الأكثرية النيابية، وجوهرها حزب الله والتيار الوطني الحر، وكأنه لم يعد هناك أي مركز للسلطة في هذا البلد، في حين أن البرلمان هو مركز السلطة".

وأضاف: "إن كان ‏رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعرقل، فلنرى ما يجب فعله تجاه هذا الأمر"، وتابع: "ما يحصل في الملف الحكومي ملهاة".