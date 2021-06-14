لبنان

جعجع: ما يحصل في الملف الحكومي "ملهاة"

Lebanon 24
14-06-2021 | 13:20
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اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال مؤتمر صحافي من معراب، ان "من يتحمل مسؤولية الملف الحكومي هي الأكثرية النيابية، وجوهرها حزب الله والتيار الوطني الحر، وكأنه لم يعد هناك أي مركز للسلطة في هذا البلد، في حين أن البرلمان هو مركز السلطة".
 
وأضاف: "إن كان ‏رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعرقل، فلنرى ما يجب فعله تجاه هذا الأمر"، وتابع: "ما يحصل في الملف الحكومي ملهاة".
 
وعن الطوابير امام محطات المحروقات، قال جعجع: "هذا الأمر غير مقبول، ومن المسؤول؟ رئيس ‏الجمهورية مسؤول كما رئيس حكومة تصريف الأعمال، إن لم تكن هذه الأمور من ضمن تصريف الاعمال، ‏فما الذي يدخل ضمن تصريف الاعمال؟".

ولفت الى ان "الدولة لم تعد تمتلك المال للاستمرار بسياسة الدعم، وكل من ينتظر ساعة أو ساعتين أمام المحطات ‏ذلك لأن رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال لا يريدان تحمل مسؤولية رفع الدعم، هل مقبول أن يقلق المواطن بسبب غياب المستلزمات الطبية وعدم تمكنه من إجراء عمليات ‏جراحية أو غسيل كلى؟".

وعن ملف النازحين السوريين، لفت الى ان "الرئيس عون اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد مهنئا، إذا ما دامت خطوط الاتصال مفتوحة، أيمكنني ‏أن اسأل لماذا لم تبدأ حتى اللحظة عملية عودة النازحين؟"، وقال: "عشرات الآلاف من السوريين صوتوا للأسد في السفارة السورية في لبنان، وبالإمكان الإتيان بلوائح ‏الذين اقترعوا، ولنبدأ بإعادة هؤلاء النازحين إلى بلدهم".

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