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لبنان
آخر مستجدات الامتحانات الرسمية.. هذا ما قاله وزير التربية
Lebanon 24
14-06-2021
|
21:14
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ترأس وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إجتماعاً إدارياً تربوياً موسعاً، خصصه لعرض آخر الإستعدادات للإمتحانات الرسمية.
وشدد الوزير على "أهمية العمل بالتناغم بين فريق العمل"، ومؤكداً أن "الإمتحانات الرسمية بمرحلتيها المتوسطة والثانوية العامة هي إستحقاق وطني، وأشاد بالجهود المبذولة داخل الوزارة وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والأجهزة العسكرية والأمنية لتوفير أمن الإمتحانات وسلامتها وجهوزيتها لجهة المستلزمات والقرطاسية والإتصالات وغيرها".
واطلع المجتمعون على الخطوات المحققة المتعلقة بإنجاز الموافقات الاستثنائية على المراسيم المتعلقة بالشهادتين المتوسطة والثانوية العامة ، والسماح للنازحين الذين يفتقدون إلى الإقامات وبعض الأوراق الثبوتية بالتقدم من الإمتحانات الرسمية، وكذلك العمل على إصدار مذكرة لإستقبال طلبات الترشيح لامتحانات الثانوية العامة لعدد من التلامذة الذين يحملون افادات الانهاء من العام الدراسي الماضي ويرغبون بالحصول على الشهادات التي تمكنهم من دخول جامعات محددة وكذلك الذين نالو معدلاً اقل من 12/20 في امتحانات العام 2019 وامتحانات الطلبات الحرة للعام 2020.
كذلك اطلع المجتمعون على توفير القرطاسية وعلى الجهوزية اللوجستية الكاملة واختيار المراكز وعددها نحو 700 مركز لإمتحانات الشهادة المتوسطة موزعة على المناطق كافة وضمن المدارس الرسمية والخاصة, كما تم عرض الإتصالات والمراسلات مع القيادات العسكرية والأمنية والإستعدادات التي عبرت عنها هذه المؤسسات لمواكبة الإمتحانات والسهر على أمنها واستقرار الأجواء المواكبة لها، كذلك تم عرض الأمور اللوجستية المتعلقة بالإنترنت والتواصل مع أوجيرو. وتطرق المجتمعون إلى الإستعدادات لإجراء الإمتحانات للتلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة، وأيضاً لمواكبة إجراء الإمتحانات خارج لبنان في المراكز المعتمدة تحديداً.
وتم التوافق على متابعة الإجراءات التنفيذية مع المؤسسات والوزارات وداخل الوزارة بين المديريات والمناطق التربوية، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على كل التحضيرات، لتكون الإمتحانات ضمن الظروف المريحة التي تضمن إطمئنان المرشحين واللجان الفاحصة والمراقبين والهيئات التعليمية والإدارية والمدارس والأهالي، إلى إجراء إمتحانات طبيعية ضمن المعايير الصحية والتدابير المحددة لجهة التباعد والتعقيم وذلك على الرغم من كل الصعوبات.
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