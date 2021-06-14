انفجار عند الحدود اللبنانية - السورية.. إليكم التفاصيل

سُمع دوي انفجار عند الحدود اللبنانية السورية وتحديداً في منطقة وادي خالد الحدودية محلة السمونة.

ووفقاً للمصادر، فإنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الانفجار ناجمٌ عن لغم أرضي بمحاذاة النهر الكبير الجنوبي.