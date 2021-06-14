23
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
انفجار عند الحدود اللبنانية - السورية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
14-06-2021
|
14:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
سُمع دوي انفجار
عند الحدود اللبنانية السورية وتحديداً في منطقة وادي خالد الحدودية محلة السمونة.
ووفقاً للمصادر، فإنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الانفجار ناجمٌ عن لغم أرضي بمحاذاة النهر الكبير الجنوبي.
مواضيع ذات صلة
اللبنانيون لنصر الله: لماذا لا توقف تهريب المحروقات إلى سوريا؟
Lebanon 24
اللبنانيون لنصر الله: لماذا لا توقف تهريب المحروقات إلى سوريا؟
15/06/2021 03:15:40
15/06/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفضة وترميم" في بيت سياسي لبناني في سوريا
Lebanon 24
"نفضة وترميم" في بيت سياسي لبناني في سوريا
15/06/2021 03:15:40
15/06/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
غموض أميركي في شرق المتوسط.. أين لبنان وسوريا من استراتيجية بايدن؟
Lebanon 24
غموض أميركي في شرق المتوسط.. أين لبنان وسوريا من استراتيجية بايدن؟
15/06/2021 03:15:40
15/06/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ربيع بنات لـ "لبنان 24": سوريا ستعود قوّة ثابتة في الإقليم
Lebanon 24
ربيع بنات لـ "لبنان 24": سوريا ستعود قوّة ثابتة في الإقليم
15/06/2021 03:15:40
15/06/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سوريا
تابع
الأكثر قراءة
أصالة نصري غادرت حفل زفاف جيسيكا عازار بسبب نانسي عجرم! (فيديو)
Lebanon 24
أصالة نصري غادرت حفل زفاف جيسيكا عازار بسبب نانسي عجرم! (فيديو)
02:00 | 2021-06-14
14/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"السرب 122" في سماء سوريا.. وخوف من "حرب مع حزب الله"
Lebanon 24
"السرب 122" في سماء سوريا.. وخوف من "حرب مع حزب الله"
05:30 | 2021-06-14
14/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب ملكة جمال لبنان السابقة تلفت الأنظار بحفل زفاف جيسيكا عازار.. شاهدوا كيف أصبحت نورما نعوم (صور)
Lebanon 24
بعد غياب ملكة جمال لبنان السابقة تلفت الأنظار بحفل زفاف جيسيكا عازار.. شاهدوا كيف أصبحت نورما نعوم (صور)
03:00 | 2021-06-14
14/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم بملابس ضيقة تُظهر رشاقتها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم بملابس ضيقة تُظهر رشاقتها.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2021-06-14
14/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي حدد بوصلته نهائيا: هذه الجهة هي المسؤولة
Lebanon 24
الراعي حدد بوصلته نهائيا: هذه الجهة هي المسؤولة
01:44 | 2021-06-14
14/06/2021 01:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:20 | 2021-06-14
تمايز واضح
18:14 | 2021-06-14
اقتراحات خرجت عن إطارها المعروف
17:59 | 2021-06-14
ماذا دار بين دوروشيه والجانب اللبناني؟
17:55 | 2021-06-14
عون لن يقبل بفرض أسماء الوزراء المسيحيين عليه
17:52 | 2021-06-14
خيار الاعتذار ما زال مطروحاً
17:48 | 2021-06-14
المراوحة في الملف الحكومي طويلة
فيديو
دخل وسط مشاجرة نسائية مسلّحة بدون أن يحرّك ساكناً! (فيديو)
Lebanon 24
دخل وسط مشاجرة نسائية مسلّحة بدون أن يحرّك ساكناً! (فيديو)
08:00 | 2021-06-14
15/06/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
Lebanon 24
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
06:50 | 2021-06-14
15/06/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
05:00 | 2021-06-14
15/06/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact