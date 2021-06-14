لبنان

انفجار عند الحدود اللبنانية - السورية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-06-2021 | 14:32
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سُمع دوي انفجار عند الحدود اللبنانية السورية وتحديداً في منطقة وادي خالد الحدودية محلة السمونة.
 
ووفقاً للمصادر، فإنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الانفجار ناجمٌ عن لغم أرضي بمحاذاة النهر الكبير الجنوبي.
 
 
 
 
 
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