لبنان

جميل السيد يكشف: لهذا السبب رفض بري اعتذار الحريري

Lebanon 24
14-06-2021 | 22:21
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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الرئيس برّي رفض إعتذار الحريري لأن لا بديل مُقْنِع وقادر على مواجهة مخاطر الأزمة والإنهيار".

وأضاف: "قيلَ للصديق الراحل جان عبيد في معرض تخويفه من الأوضاع حينذاك: "الآتي أعظم"!، فأجاب:"عم تخوّفونا من الأعظم؟! نحنا اليوم بالأعظم"!".

وختم بالقول: "ثمّة مَثَل يقول:"مات النبي محمّد ولم تتعطَّل أُمَّتُهُ".
 
 
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