جميل السيد يكشف: لهذا السبب رفض بري اعتذار الحريري

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الرئيس برّي رفض إعتذار الحريري لأن لا بديل مُقْنِع وقادر على مواجهة مخاطر الأزمة والإنهيار".وأضاف: "قيلَ للصديق الراحل جان عبيد في معرض تخويفه من الأوضاع حينذاك: "الآتي أعظم"!، فأجاب:"عم تخوّفونا من الأعظم؟! نحنا اليوم بالأعظم"!".وختم بالقول: "ثمّة مَثَل يقول:"مات النبي محمّد ولم تتعطَّل أُمَّتُهُ".