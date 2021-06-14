حريق كبير يضرب مبنى في الأشرفية (فيديو)

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن "فوج اطفاء مدينة بيروت يعمل على إخماد الحريق الذي اندلع داخل شقة في منطقة الأشرفية – كرم الزيتون بالقرب من محطة توتال، حيث ارتفعت ألسنة النيران داخل منور المبنى".

ولاحقاً، أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن عناصرها وبمؤازرة فوج إطفاء بيروت، تمكنت من اخماد الحريق في المبنى الذي يقطنه عمال أجانب.