لبنان

حريق كبير يضرب مبنى في الأشرفية (فيديو)

Lebanon 24
14-06-2021 | 15:27
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن "فوج اطفاء مدينة بيروت يعمل على إخماد الحريق الذي اندلع داخل شقة في منطقة الأشرفية – كرم الزيتون بالقرب من محطة توتال، حيث ارتفعت ألسنة النيران داخل منور المبنى".
 
ولاحقاً، أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن عناصرها وبمؤازرة فوج إطفاء بيروت، تمكنت من اخماد الحريق في المبنى الذي يقطنه عمال أجانب.
 
وتوازيا عملت العناصر على نقل مصابة من بين صفوف العمال الأجانب الى مستشفى الكرنتينا لتلقي العلاج اللازم اثر اصابتها بضيق في التنفس جراء الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.
 
ويواصل العناصر العمل على تبريد موقع الحريق منعا من تجدد النيران.
 
 
 
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