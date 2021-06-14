جريح بإشكال في تل الأبيض بعلبك

تطور اشكال بين أفراد من عائلة "ز." في محلة التل الأبيض في بعلبك، إلى إطلاق نار أسفر عن إصابة المدعو ف. ع. ز.، ما استدعى نقله إلى مستشفى دار الأمل الجامعي، وفق ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام".