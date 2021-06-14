انفراج في سوق المستلزمات الطبية.. ما الجديد؟

ذكرت قناة الـ"LBCI" نقلاً عن نقابة مستوردي المستلزمات الطبية أنّ "المصرف المركزي قد بدأ اليوم بالفعل اجراء التحويلات لبعض الشركات، ما سينعكس انفراجاً على السوق".



ورداً على سؤال عن علاقة هذا الأمر بمداهمات وزارة الصحة، قالت النقابة: "نحن نسأل أيضاً ما الارتباط وهل هناك قرارٌ ممنهجٌ لضرب مصداقية الشركات قبل تسيير التحويلات؟".