لبنان

مبادرة بري مستمرّة حتى الرمق الأخير

Lebanon 24
14-06-2021 | 17:03
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اذكرت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية ان "الرئيس نبيه بري طلب من الرئيس سعد الحريري التريّث بالاعتذار، وأصرّ على ربط الاعتذار بالتوافق مع الحريري على البديل، الحاصل على غطاء الطائفة السنية، لئلا تتكرر تجربة حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وهو لا يريد تسليم زمام البلد للرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل، ولا إعطاءهما فرصة الظهور بمظهر المنتصر. ولا يريد ان يكون البديل واحدا من الأسماء التي اقترحها عون وباسيل"، معتبرا ان "الحل لا يمكن ان يكون بتسمية رئيس حكومة من جو 8 آذار، لا يحظى بالتوافق وبالغطاء السني الكامل، لأن هذا الأمر، لن يساعد في إخراج البلد من الأزمة، وربما هنا المقصود النائب فيصل كرامي نائب طرابلس، العميق الصلة بدمشق، ويبدو ان بري ارتاح كثيرا لموقف المجلس الشرعي الأعلى الرافض للاعتذار".
المصدر: الانباء الكويتية
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