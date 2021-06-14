لبنان

قرار إعتذار الحريري وُضِع على الطاولة

Lebanon 24
14-06-2021 | 17:12
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إذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد أرجأ قرار اعتذاره، بعد طلب المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى ورؤساء الحكومة السابقين، إضافة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلا أن هذا القرار قد وضع على الطاولة، استناداً إلى ما قالته أوساط بارزة في "تيار المستقبل" لـ"السياسة" الكويتية، لأن الأمور أصبحت واضحة على حد قولها، وهي أن فريق العهد لا يريد تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وبالتالي لن يتجاوب مع كل المساعي من أجل تسهيل التأليف الذي يواجه مزيداً من العقبات على مختلف الأصعدة، بعدما وصلت مفاوضات الثنائي الشيعي مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى الحائط المسدود".
المصدر: السياسة الكويتية
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