لبنان

نتائج كارثية لاعتذار الحريري

Lebanon 24
14-06-2021 | 17:18
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لا تخفي مصادر سياسية، خشيتها كما تقول لـ “السياسة”، من “انعكاسات سلبية لقرار الاعتذار من جانب الرئيس المكلف، على الاستقرار الداخلي، في ظل تحذيرات متزايدة من جنوح الوضع نحو الفوضى، وهذا بالتأكيد سيزيد المخاوف على السلم الداخلي، بعد تسريبات صدرت عن “الثنائي الشيعي” من أن اعتذار الرئيس الحريري قد يؤدي إلى الفوضى، سيما وأن هناك صعوبات قد تواجه أي شخصية ستخلف الحريري في هذه المهمة، إذا ما رفض قادة الطائفة السنية، الروحيون والزمنيون تبني أي مرشح لرئاسة الحكومة غير الحريري، وهذا سيضع رئيس الحمهورية ميشال عون في موقع لا يحسد عليه، سيما وأن “تيار المستقبل” ومن خلفه حركة “أمل” يتهمونه، و”التيار الوطني الحر” بعرقلة تأليف الحكومة، دون استبعاد أن يبقى لبنان دون حكومة حتى آخر العهد” .
المصدر: السياسة الكويتية
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