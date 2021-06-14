لبنان

الإليزيه لبرّي والحريري: استمرار المبادرة والتكليف

Lebanon 24
14-06-2021 | 17:37
A-
A+
Doc-P-833264-637593144460975816.png
Doc-P-833264-637593144460975816.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علمت "اللواء" من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، ان "فريق الأزمة في الاليزيه، أجرى أمس الأوّل، جملة اتصالات تركزت بصورة خاصة مع رئيس المجلس والرئيس المكلف، من زاوية الحاجة إلى استمرار المبادرة وعدم الذهاب إلى الاعتذار، نظراً لتداعياته غير المحسوبة".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
معلومات للـ LBCI: البنك الدولي ابلغ لجنة المال والموازنة استعداده لاعادة تخصيص ٩٥٩ مليون دولار من القروض غير المنفذة لشبكة الامان الاجتماعي بمسار تنفيذي مدته من ٣ الى ٦ اشهر حسب تجاوب الحكومة اللبنانية
lebanon 24
15/06/2021 03:17:07 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجية لـ "لبنان 24": الرئيس عون "مدفعجي" ماهر والاعتذار عن تأليف الحكومة تصعيد سياسي قد لا تحمد عقباه
lebanon 24
15/06/2021 03:17:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا لـ"صوت كل لبنان": "العتب على الرئيس دياب قد المحبة" وادعوه من باب المسؤولية الوطنية ان يُفعِّل عمل الحكومة المستقيلة لفرملة الانهيار الشامل
lebanon 24
15/06/2021 03:17:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري استقبل في بيت الوسط المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا
lebanon 24
15/06/2021 03:17:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:20 | 2021-06-14
18:14 | 2021-06-14
17:59 | 2021-06-14
17:55 | 2021-06-14
17:52 | 2021-06-14
17:48 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website