الإليزيه لبرّي والحريري: استمرار المبادرة والتكليف

علمت "اللواء" من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، ان "فريق الأزمة في الاليزيه، أجرى أمس الأوّل، جملة اتصالات تركزت بصورة خاصة مع رئيس المجلس والرئيس المكلف، من زاوية الحاجة إلى استمرار المبادرة وعدم الذهاب إلى الاعتذار، نظراً لتداعياته غير المحسوبة".