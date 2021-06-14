دوّامة "التيار" والحكومة: بدي منها و"تفو" عليها

أشارت مصادر معنية عبر "اللواء" أن "التيار الوطني الحر"، الذي احبط رئيسه النائب جبران باسيل عدّة صيغ لإصدار مراسيم الحكومة، ماضٍ بسياسة "عيني فيها وتفوه عليها" فهو يريد الحصة المسيحية، ولا يريد إعطاء الثقة للحكومة، للبقاء في ساحة العرقلة، وتحميل الرئيس المكلف أي تعثّر".