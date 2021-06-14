لبنان

المراوحة في الملف الحكومي طويلة

Lebanon 24
14-06-2021 | 17:48
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أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "ما ظهر من المواقف التي سجلت في الساعات الماضية يؤشر إلى أن المراوحة طويلة في الملف الحكومي لا سيما بعدما برزت مؤشرات حول عدم عودة الحراك الحكومي أو بالأحرى التريث في معاودة اي حركة".

ولفتت هذه المصادر الى ان  "الحديث عن امكانية  دخول عناصر جديدة ليس إلا كلام في الهواء لأن المشاورات حاليا متوقفة واللقاءات فرملت حتى أن ما من بوادر مشجعة تحمل على استئنافها".
المصدر: اللواء
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