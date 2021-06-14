عون لن يقبل بفرض أسماء الوزراء المسيحيين عليه

ترددت معلومات عبر "اللواء" مفادها ان "الرئيس سعد الحريري قد يزور الرئيس بري في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم للبحث في الافكار الجديدة لدى رئيس المجلس، وانه يحضّر تشكيلة حكومية من 24 وزيراً سيرفعها للرئيس ميشال عون ون التشكيلة التي سيقدمها الحريري ستتضمن اسمي الوزيرين المسيحيين بحيث يحصل هو على وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية على وزارة العدل وهما الوزيران المسيحيان المختلف على تسميتهما".لكن مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر" اكدت ان "الرئيس عون لن يقبل بفرض اسماء الوزراء المسيحيين عليه".